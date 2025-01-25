Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор: Лечи Садулаев может заиграть в «Зальцбурге», он перерос уровень «Ахмата»

Мор: Лечи Садулаев может заиграть в «Зальцбурге», он перерос уровень «Ахмата»
Комментарии

Известный российский экс-футболист, а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор оценил перспективу гипотетического трансфера Лечи Садулаева из «Ахмата» в «Зальцбург». Накануне болельщики австрийского клуба на товарищеском матче с «Баварией» вывесили баннер с просьбой приобрести Садулаева. Мор считает, что Лечи смог бы заиграть в чемпионате Австрии, ведь он давно перерос уровень «Ахмата».

«Интересная история. Я до конца не понял, почему именно «Зальцбург», почему именно Лечи Садулаев. Вообще, как они друг друга нашли? (Смеётся) Но если пофантазировать, то Лечи Садулаев может играть в «Зальцбурге» и в чемпионате Австрии. Садулаев — сильный футболист и лидер «Ахмата». Он уже перерос уровень клуба», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
Из свободных агентов можно собрать целую команду. Кто ещё вернётся в РПЛ?
Из свободных агентов можно собрать целую команду. Кто ещё вернётся в РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android