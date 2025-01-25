Мор: Лечи Садулаев может заиграть в «Зальцбурге», он перерос уровень «Ахмата»

Известный российский экс-футболист, а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор оценил перспективу гипотетического трансфера Лечи Садулаева из «Ахмата» в «Зальцбург». Накануне болельщики австрийского клуба на товарищеском матче с «Баварией» вывесили баннер с просьбой приобрести Садулаева. Мор считает, что Лечи смог бы заиграть в чемпионате Австрии, ведь он давно перерос уровень «Ахмата».

«Интересная история. Я до конца не понял, почему именно «Зальцбург», почему именно Лечи Садулаев. Вообще, как они друг друга нашли? (Смеётся) Но если пофантазировать, то Лечи Садулаев может играть в «Зальцбурге» и в чемпионате Австрии. Садулаев — сильный футболист и лидер «Ахмата». Он уже перерос уровень клуба», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».