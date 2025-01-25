Тренер вратарей «Будё-Глимт»: мы довольны игрой Хайкина, он постоянно развивается

Тренер вратарей «Будё-Глимт» Джонас Колстад оценил игру российского голкипера команды Никиты Хайкина.

«Хайкин был лучшим вратарём лиги в прошлом сезоне. Тогда он сыграл решающую роль в чемпионстве «Будё-Глимт» в чемпионате Норвегии. Никита постоянно развивается, мы очень довольны той работой, которую он делает для нашей команды. Он также провёл несколько феноменальных игр в Лиге Европы, в том числе выездная победная игра с «Брагой» и сухой матч с бельгийским «Юнионом Сент-Жиллуа», – приводит слова Хайкина Metaratings.

29-летний вратарь выступал в составе «Будё-Глимт» с 2019 по январь 2023 года, пока не стал футболистом «Бристоль Сити». Однако в марте 2023 года Хайкин вернулся в норвежский клуб. За «Будё-Глимт» российский игрок провёл 204 матча во всех турнирах, в 71 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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