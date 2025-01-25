Рашфорд готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону» — Mundo Deportivo

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд испытывает сильное желание стать футболистом «Барселоны», проявляющей к нему интерес, ради чего он готов согласиться на понижение заработной платы, о чём сообщает Mundo Deportivo. Ранее в СМИ появлялись данные, что оклад 27-летнего игрока в стане «красных дьяволов» составляет £ 325 тыс. в неделю.

По информации источника, несмотря на готовность Рашфорда отказаться от части зарплаты, в случае, если до конца трансферного окна никто из футболистов не покинет каталонский клуб, «Манчестер Юнайтед» придётся покрывать половину оклада английского нападающего. При соблюдении двух указанных условий «Барселона» сможет соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

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Сколько зарабатывают футболисты: