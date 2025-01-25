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Лорис Кариус зарабатывает в «Шальке» в три с лишним раза меньше, чем его жена — The Sun

Лорис Кариус зарабатывает в «Шальке» в три с лишним раза меньше, чем его жена — The Sun
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Бывший вратарь английского «Ливерпуля» Лорис Кариус, ранее подписавший контракт с немецким «Шальке» до конца нынешнего сезона, зарабатывает по действующему договору с клубом меньше, чем его супруга. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, заработок жены Кариуса Дилетты Леотта, которая работает телеведущей на спортивном телевидении в Италии, составляет около € 1 млн в год. Голкипер в свою очередь, согласно контракту с немецким клубом за полгода получит всего € 150 тыс., то есть в три с лишним раза меньше своей супруги.

31-летний Кариус с июля 2024 года являлся свободным агентом. Его последним клубом был «Ньюкасл Юнайтед», за который немецкий голкипер провёл два матча. Ранее футболист также успел поиграть за «Майнц», «Бешикташ» и «Унион».

На данный момент «Шальке» занимает 13-е место в турнирной таблице Второй Бундеслиги. Команда из Гельзенкирхена набрала 20 очков после 17 туров.

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