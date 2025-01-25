Белорусский новичок «Порту» Мельниченко: Виллаш-Боаш — великий человек, я даже стеснялся

Новоиспечённый нападающий «Порту» Трофим Мельниченко рассказал о своём общении с президентом португальского гранда Андре Виллаш-Боашем.

«С Виллаш-Боашем парой фраз перекинулись. Зажатый был как-никак, даже стеснялся. Когда знаешь, насколько это великий человек для «Порту» и как тренер, чувствуешь неуверенность», — сказал Мельниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мельниченко перешёл в «Порту» в нынешнем январе. До этого белорусский футболист выступал в составе минского «Динамо». Действующее трудовое соглашение игрока с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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