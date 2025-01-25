«Наполи» — «Ювентус»: статистика личных встреч команд
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Сегодня, 25 января 2025 года, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Даниэле Киффи. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус».
Статистика личных встреч команд:
- всего матчей: 57;
- победы «Ювентуса»: 28;
- победы «Наполи»: 18;
- ничьи: 11;
- разница голов: «Ювентус» 89 — 70 «Наполи».
Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Наполи» имеет в своём активе 50 очков, что позволяет команде возглавлять турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025. «Ювентус» набрал 37 очков и идёт на пятом месте в таблице чемпионата Италии.
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