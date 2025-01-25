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Белорусский нападающий Трофим Мельниченко раскрыл подробности перехода в «Порту»

Белорусский нападающий Трофим Мельниченко раскрыл подробности перехода в «Порту»
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Новоиспечённый нападающий «Порту» Трофим Мельниченко раскрыл подробности своего перехода в португальский клуб.

«Узнал об интересе «Порту» перед отдыхом в Дубае. Встретился с агентом, обсудили моменты. Когда я услышал о варианте с «Порту», в моей голове всё перевернулось. Я понимал, что это реальная возможность выйти на новый уровень, стать сильнее и только развиваться. Поэтому я сказал агенту, что точно выбираю «Порту».

Я думаю, в «Динамо» все всё поняли. Когда игроку приходит предложение от такого великого клуба и гранда европейского футбола, не отпустить невозможно», — сказал Мельниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мельниченко перешёл в «Порту» в нынешнем январе. До этого белорусский футболист выступал в составе минского «Динамо». Действующее трудовое соглашение игрока с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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Белорусский нападающий Трофим Мельниченко раскрыл подробности перехода в «Порту»
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