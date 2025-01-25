Агент сообщил, что контракт Вендела с «Ботафого» начнёт действовать с июня

Агент Жуниор Мендоза в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию с футболистами «Зенита» Венделом и Луисом Энрике, держащими в руках футболку санкт-петербургского клуба.

Мендоза сопроводил эту фотографию следующим комментарием: «Луис Энрике подписал контракт с «Зенитом»! Вендел с «Ботафого» с июня! Было сложно, но в итоге всё получилось хорошо! Всегда стремимся к большему».

Фото: Из личного архива Жуниора Мендозы

Вендел отреагировал на данную публикацию, написав: «Ты мужик, брат, спасибо за всё!»

Луис Энрике написал: «Брат! В эти дни было много жертв для всех нас, но благодаря богу в конце концов всё получилось. Мы с семьёй благодарим вас за вашу привязанность к нам, а также за то, что вы отличный профессионал».

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