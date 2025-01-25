Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент сообщил, что контракт Вендела с «Ботафого» начнёт действовать с июня

Агент сообщил, что контракт Вендела с «Ботафого» начнёт действовать с июня
Комментарии

Агент Жуниор Мендоза в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию с футболистами «Зенита» Венделом и Луисом Энрике, держащими в руках футболку санкт-петербургского клуба.

Мендоза сопроводил эту фотографию следующим комментарием: «Луис Энрике подписал контракт с «Зенитом»! Вендел с «Ботафого» с июня! Было сложно, но в итоге всё получилось хорошо! Всегда стремимся к большему».

Фото: Из личного архива Жуниора Мендозы

Вендел отреагировал на данную публикацию, написав: «Ты мужик, брат, спасибо за всё!»

Луис Энрике написал: «Брат! В эти дни было много жертв для всех нас, но благодаря богу в конце концов всё получилось. Мы с семьёй благодарим вас за вашу привязанность к нам, а также за то, что вы отличный профессионал».

Материалы по теме
Таранов: Клаудиньо — креатив, а Вендел — мотор, на них держался «Зенит» последние годы

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android