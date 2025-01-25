Экс-ведущий Линам: Невилл — единственный человек, который может вернуть «МЮ» былую славу

Бывший британский ведущий Дес Линам считает, что единственным человеком, который может помочь «Манчестер Юнайтед» спастись, является бывший защитник «красных» Гари Невилл.

«Несколько лет назад я предположил, что единственный человек, который может вернуть «Манчестер Юнайтед» былую славу, — это их бывший капитан Гари Невилл. В его жилах течёт кровь «Манчестер Юнайтед». Он тяжело переживает то, что сейчас происходит с клубом.

У него сильная личность, и он будет сильной фигурой в раздевалке. Да, и финансистам лучше быть осторожнее: Невилл – проницательный бизнесмен. Я указывал на него более трёх лет назад, но, когда эти люди с нахмуренными бровями временно обосновались в «МЮ», Невилл остается для меня лучшим кандидатом.

Скорее всего, Невилл уже заработал много денег на своих деловых начинаниях, но будут ли его помнить за это? Если бы он спас «Манчестер Юнайтед», его бы помнили вечно. Он жёсткий и будет беспощадным, когда это необходимо.

Управлять командой и клубом практически невозможно, но, если бы нашёлся кто-то, кто мог бы приложить к этому усилия, я думаю, у него хватило бы смелости и знаний, чтобы справиться с этой задачей», — приводит слова Линама The Telegraph.

Напомним, 49-летний Невилл сейчас работает в качестве футбольного эксперта и комментатора. Он занимал должность главного тренера лишь однажды, когда руководил «Валенсией» в 2015 году в течение четырёх месяцев. Всю свою взрослую футбольную карьеру Невилл провёл за «Манчестер Юнайтед», за 19 лет в клубе он провёл 400 матчей и отметился пятью голами.

После 22 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и занимает 13-е место.