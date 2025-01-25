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Кахигао назвал игрока, которого бы он купил в «Спартак», будь у него неограниченный бюджет

Кахигао назвал игрока, которого бы он купил в «Спартак», будь у него неограниченный бюджет
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос, какого футболиста он приобрёл бы для красно-белых, если бы у клуба был неограниченный бюджет.

«Родри, когда он выздоровеет», — приводит слова Кахигао AS.

Родри является полузащитником сборной Испании и «Манчестер Сити», за который он выступает с 2019 года. В минувшем сентябре 28-летний футболист разорвал крестообразные связки. Действующее трудовое соглашение Родри с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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