Новичок «Порту» Мельниченко: разговор с Германом Ткаченко длился минуту

Новоиспечённый нападающий «Порту» Трофим Мельниченко рассказал о переговорах с агентом Германом Ткаченко по поводу перехода в португальский гранд.

«Я знаю, что Ткаченко мой номер дал Игорь Школик. Герман мне набрал, и разговор длился минуту вроде. Он спрашивал, как я смотрю на такой вариант и всё такое. Я попросил, чтобы он общался с моим агентом, потому что я в этом не силён (улыбается). Моё дело — играть в футбол. У меня есть представитель, и он, наверное, уже общался с ним», — сказал Мельниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мельниченко перешёл в «Порту» в нынешнем январе. До этого белорусский футболист выступал в составе минского «Динамо». Действующее трудовое соглашение игрока с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.