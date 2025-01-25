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Новичок «Порту» Мельниченко: разговор с Германом Ткаченко длился минуту

Новичок «Порту» Мельниченко: разговор с Германом Ткаченко длился минуту
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Новоиспечённый нападающий «Порту» Трофим Мельниченко рассказал о переговорах с агентом Германом Ткаченко по поводу перехода в португальский гранд.

«Я знаю, что Ткаченко мой номер дал Игорь Школик. Герман мне набрал, и разговор длился минуту вроде. Он спрашивал, как я смотрю на такой вариант и всё такое. Я попросил, чтобы он общался с моим агентом, потому что я в этом не силён (улыбается). Моё дело — играть в футбол. У меня есть представитель, и он, наверное, уже общался с ним», — сказал Мельниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мельниченко перешёл в «Порту» в нынешнем январе. До этого белорусский футболист выступал в составе минского «Динамо». Действующее трудовое соглашение игрока с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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