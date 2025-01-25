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Холанд признался, что иногда Гвардиола раздражает его

Холанд признался, что иногда Гвардиола раздражает его
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд объяснил, почему главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола периодически раздражает его.

«Да, есть некоторые вещи [которые раздражают]. Всё потому, что он такой любитель деталей. Именно эта любовь к мелким деталям может делать его немного раздражающим. Гвардиола повторит вам 20 раз: «Делай это, делай это, делай это». Ничего не остаётся, кроме как сказать: «Я делаю это», — приводит слова Холанда CBS Sports.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Холанд перешёл в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2034 года.

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