Экс-игрок «Ман Сити» Джои Бартон отрицает вину за нападение на свою жену — Goal

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джои Бартон отрицает вину за нападение на свою жену Джордию, якобы совершённое в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Goal. Бартон признал в суде, что у него вспыльчивый характер, но опроверг заявления о том, что причинил супруге физический вред.

«Если бы я ударил кого-то ногой по голове, было бы гораздо больше повреждений, чем те, о которых говорится в этом деле», — приводит слова Бартона Goal.

Согласно материалам дела, в 2021 году футболист схватил жену за горло, после чего повалил её на землю и ударил ногой по голове во время спора. Всё это произошло возле их дома на юго-западе Лондона. Изначально судебное разбирательство было отложено после того, как жена Бартона заявила, что травму она получила случайно. Однако прокуратура подала апелляцию, и суд её удовлетворил. Бартон признан виновным, разбирательство по делу продолжается.