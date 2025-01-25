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Кахигао: цель «Спартака» — создать команду-чемпиона и сохранить лучших игроков

Кахигао: цель «Спартака» — создать команду-чемпиона и сохранить лучших игроков
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал о целях красно-белых.

– Какова цель «Спартака» в среднесрочной перспективе?
– Для начала выиграть чемпионат. Мы отстаём на два очка от лидера турнира, но у нас победная динамика. Это крупнейший клуб в России, но с 2017 года он не выигрывал чемпионат, поэтому мотивация огромна. Мы хотим, чтобы в «Спартаке» появилась команда-чемпион, соответствующая истории клуба. Также намерены создать прочную структуру, чтобы быть конкурентоспособными, когда сможем вернуться в еврокубки.

– В «Спартаке» есть футболисты, которые сильно выделяются, например, костариканец Манфред Угальде или аргентинец Эсекьель Барко. Они останутся в команде?
– Наше намерение — сохранить лучших футболистов и сделать команду чемпионом, — приводит слова Кахигао AS.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.

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