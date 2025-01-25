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Мельниченко: год назад был в дубле «Динамо» Минск, а тут переход в «Порту» — не верилось

Мельниченко: год назад был в дубле «Динамо» Минск, а тут переход в «Порту» — не верилось
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Новоиспечённый нападающий «Порту» Трофим Мельниченко поделился эмоциями от перехода в португальский гранд.

«Пока делал документы и уже находился на медосмотре, не верилось: ещё год назад я был в дубле минского «Динамо», а тут приглашение в «Порту». Но после первой тренировки я понял, куда попал. Здесь всё очень профессионально: база, общение тренеров с игроками, никто ничего не стесняется, шутки шутят. А ребята — это вообще топ: все весёлые, открытые, интересные, постоянно на позитиве. Но самое интересное наступает, когда начинается тренировка», — сказал Мельниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мельниченко перешёл в «Порту» в нынешнем январе. До этого белорусский футболист выступал в составе минского «Динамо». Действующее трудовое соглашение игрока с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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