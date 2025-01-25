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«Реал» хочет, чтобы Александер-Арнольд присоединился к команде на клубном ЧМ — Relevo

«Реал» хочет, чтобы Александер-Арнольд присоединился к команде на клубном ЧМ — Relevo
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В мадридском «Реале» рассчитывают, что правый защитник Трент Александер-Арнольд сможет присоединиться к команде к началу клубного чемпионате мира, который пройдёт с 15 июня по 13 июля, об этом сообщает Relevo. Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Ливерпулем» заканчивается 30 июня 2025 года.

По информации источника, «сливочные» могут воспользоваться решением ФИФА открыть трансферное окно с 1 по 10 июня, чтобы клубы могли урегулировать вопрос с составом до начала клубного чемпионата мира. В «Реале» рассматривают вариант с осуществлением перехода Александер-Арнольда в начале июня, чтобы игрок мог полностью провести турнир в составе «сливочных».

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