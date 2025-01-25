Белорусский новичок «Порту» Мельниченко рассказал, какой ещё у него был вариант в Европе

Новоиспечённый нападающий «Порту» Трофим Мельниченко рассказал, в какой ещё клуб из Европы мог перейти.

«Помимо «Порту», был вариант с «Лудогорцем». Но я сказал агенту, что точно выбираю «Порту», — сказал Трофим Мельниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мельниченко перешёл в «Порту» в нынешнем январе. До этого белорусский футболист выступал в составе минского «Динамо». Действующее трудовое соглашение игрока с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.