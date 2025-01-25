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«Манчестер Сити» — «Челси»: история противостояния команд

«Манчестер Сити» — «Челси»: история противостояния команд
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Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды играли друг с другом 182 раза во всех турнирах.

Победы «Манчестер Сити»: 69

Победы «Челси»: 71

Ничьи: 42

В этих матчах обе команды забили по 249 мячей.

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 38 очков за 22 матча. В свою очередь, «Челси» заработал 40 очков после 22 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 50 очков за 21 игру.

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