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Тренер «Бастии» получил красную карточку за толчок игрока соперника в матче Лиги 2

Тренер «Бастии» получил красную карточку за толчок игрока соперника в матче Лиги 2
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Один из тренеров французского клуба «Бастия» Бенуа Тавено был удалён в матче 20-го тура французской Лиги 2 с «По» (1:1) после того, как схватил игрока «По» Жорди Гаспара за футболку и повалил на кромке поля.

Франция — Лига 2 . 20-й тур
24 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Бастия
Бастия
Окончен
1 : 1
По
По
0:1 Куду – 51'     1:1 Маджотти – 90+13'    

За 20 минут до конца матча, когда футбольный клуб «По» вёл со счётом 1:0, Гаспар попытался выбить мяч на край поля в зону «Бастии». Тогда Тавено схватил игрока за футболку, после чего повалил его на землю. Игроки обоих клубов сразу вмешались в этот конфликт. Арбитр встречи Фаузи Бенчабане показал тренеру красную карточку.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее в этом матче уже была массовая потасовка с участием персонала, когда игрок «По» Теренс Куду решил отпраздновать гол перед трибуной болельщиков «Бастии».

По итогам 20 игр «По» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 2, заработав 28 очков. «Бастия» находится на 10-м месте с 26 очками.

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