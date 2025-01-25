Тренер «Бастии» получил красную карточку за толчок игрока соперника в матче Лиги 2

Один из тренеров французского клуба «Бастия» Бенуа Тавено был удалён в матче 20-го тура французской Лиги 2 с «По» (1:1) после того, как схватил игрока «По» Жорди Гаспара за футболку и повалил на кромке поля.

За 20 минут до конца матча, когда футбольный клуб «По» вёл со счётом 1:0, Гаспар попытался выбить мяч на край поля в зону «Бастии». Тогда Тавено схватил игрока за футболку, после чего повалил его на землю. Игроки обоих клубов сразу вмешались в этот конфликт. Арбитр встречи Фаузи Бенчабане показал тренеру красную карточку.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее в этом матче уже была массовая потасовка с участием персонала, когда игрок «По» Теренс Куду решил отпраздновать гол перед трибуной болельщиков «Бастии».

По итогам 20 игр «По» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 2, заработав 28 очков. «Бастия» находится на 10-м месте с 26 очками.