Тренер «Бастии» получил красную карточку за толчок игрока соперника в матче Лиги 2

Один из тренеров французского клуба «Бастия» Бенуа Тавено был удалён в матче 20-го тура французской Лиги 2 с «По» (1:1) после того, как схватил игрока «По» Жорди Гаспара за футболку и повалил на кромке поля.
За 20 минут до конца матча, когда футбольный клуб «По» вёл со счётом 1:0, Гаспар попытался выбить мяч на край поля в зону «Бастии». Тогда Тавено схватил игрока за футболку, после чего повалил его на землю. Игроки обоих клубов сразу вмешались в этот конфликт. Арбитр встречи Фаузи Бенчабане показал тренеру красную карточку.
Фото: Кадр из трансляции
Ранее в этом матче уже была массовая потасовка с участием персонала, когда игрок «По» Теренс Куду решил отпраздновать гол перед трибуной болельщиков «Бастии».
По итогам 20 игр «По» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 2, заработав 28 очков. «Бастия» находится на 10-м месте с 26 очками.
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