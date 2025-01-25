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Агент Хлусевича заявил, что «Динамо» не делало Даниилу предложений по зарплате

Агент Хлусевича заявил, что «Динамо» не делало Даниилу предложений по зарплате
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Агент Олег Мавренков, представляющий интересы 23-летнего правого защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, заявил, что московское «Динамо» не делало его клиенту предложений по зарплате.

«Динамо» не делало Хлусевичу предложений по зарплате», — сказал Мавренков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее издание Metaratings сообщило, что Хлусевич не согласен идти на понижение зарплаты в случае перехода из «Спартака» в «Динамо». Официальных переговоров между клубами по игроку красно-белых ещё не было.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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