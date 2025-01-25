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Гвардиола: «Сити» снова много тратит? Каждый успешный клуб из АПЛ расходует больше других

Гвардиола: «Сити» снова много тратит? Каждый успешный клуб из АПЛ расходует больше других
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на претензии людей, обвиняющих «горожан» в больших тратах на трансферном рынке.

«Люди говорят: «Манчестер Сити» снова много тратит! Каждая успешная команда в этой стране за последние два-три десятилетия потратила больше, чем другие клубы. За последние пять лет мы занимаем 11-е место по чистым расходам. Все клубы, у которых есть возможность, выходят на рынок, каждый из них делает это», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее «горожане» приобрели защитников Витора Рейса и Абдукодира Хусанова, а также нападающего Омара Мармуша.

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