Гвардиола: «Сити» снова много тратит? Каждый успешный клуб из АПЛ расходует больше других

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на претензии людей, обвиняющих «горожан» в больших тратах на трансферном рынке.

«Люди говорят: «Манчестер Сити» снова много тратит! Каждая успешная команда в этой стране за последние два-три десятилетия потратила больше, чем другие клубы. За последние пять лет мы занимаем 11-е место по чистым расходам. Все клубы, у которых есть возможность, выходят на рынок, каждый из них делает это», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее «горожане» приобрели защитников Витора Рейса и Абдукодира Хусанова, а также нападающего Омара Мармуша.

Материалы по теме Холанд признался, что иногда Гвардиола раздражает его

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: