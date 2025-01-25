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Адиев посоветовал главную трансферную цель для «Динамо»

Адиев посоветовал главную трансферную цель для «Динамо»
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Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев посоветовал главную трансферную цель для московского «Динамо». Он считает, что клуб должен сделать ставку на подписание Данила Глебова из «Ростова». Специалист отметил, что в игровом плане у бело-голубых есть проблема в центре поля, а Глебов — тот футболист, который эту проблему мог бы решить.

«Даже при Бителло проблема «Динамо» была в центре поля. Им нужен такой футболист, как Глебов. Это однозначно. Чтобы развязать Фомину руки в центре поля и он больше занимался созидательной деятельностью. Думаю, что Глебов для «Динамо» должен быть трансфер №1», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

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