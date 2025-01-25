Адиев посоветовал главную трансферную цель для «Динамо»

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев посоветовал главную трансферную цель для московского «Динамо». Он считает, что клуб должен сделать ставку на подписание Данила Глебова из «Ростова». Специалист отметил, что в игровом плане у бело-голубых есть проблема в центре поля, а Глебов — тот футболист, который эту проблему мог бы решить.

«Даже при Бителло проблема «Динамо» была в центре поля. Им нужен такой футболист, как Глебов. Это однозначно. Чтобы развязать Фомину руки в центре поля и он больше занимался созидательной деятельностью. Думаю, что Глебов для «Динамо» должен быть трансфер №1», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».