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Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес изъявил желание покинуть клуб — Olheiro Sudaca

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес изъявил желание покинуть клуб — Olheiro Sudaca
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Бразильский «Сан-Паулу» и уругвайский «Пеньяроль» проявляют интерес к 30-летнему правому защитнику «Краснодара» Джованни Гонсалесу. Об этом сообщает Olheiro Sudaca в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сам Гонсалес изъявил желание покинуть российский клуб и вернуться играть в Южную Америку.

Уругвайский футболист перешёл в «Краснодар» минувшим летом из «Мальорки». За этот период он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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