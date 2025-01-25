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Белорусский новичок «Порту»: учу португальский два раза в неделю, очень нравится этот язык

Белорусский новичок «Порту»: учу португальский два раза в неделю, очень нравится этот язык
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Новоиспечённый нападающий «Порту» Трофим Мельниченко рассказал об изучении португальского языка.

«У меня два раза в неделю уроки португальского языка и один раз — английского. Предпочтение отдал португальскому, потому что в команде не так много игроков, хорошо знающих английский. Поэтому сложно, объясняют всё на португальском. К тому же у меня контракт долгосрочный, португальский точно понадобится здесь. А английский я спокойными шагами выучу. С игроками уже шутки шутим в раздевалке, танцую. Всё постепенно», — сказал Мельниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мельниченко перешёл в «Порту» в нынешнем январе. До этого белорусский футболист выступал в составе минского «Динамо». Действующее трудовое соглашение игрока с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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