Белорусский новичок «Порту» Мельниченко: дебют уже в этом сезоне? Всё возможно!

Новоиспечённый нападающий «Порту» Трофим Мельниченко высказался о своих перспективах в португальском гранде.

— Я хочу дебютировать за главную команду «Порту» как можно скорее. Для этого я должен тренироваться, хорошо питаться, дополнительно работать как в зале, так и на поле. Тогда всё будет заметно.

— Допускаешь, что можешь дебютировать за главную команду уже в этом сезоне?

— Всё возможно! — сказал Мельниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мельниченко перешёл в «Порту» в нынешнем январе. До этого белорусский футболист выступал в составе минского «Динамо». Действующее трудовое соглашение игрока с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.