Кахигао поделился мнением о кризисе «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался об игровом кризисе «Манчестер Сити», наблюдающемся у команды в нынешнем сезоне.

«Я был удивлён, однако последние несколько лет «Манчестер Сити» выступал стабильно, и в какой-то момент должен был наступить спад. Отсутствие Родри сказывается очень сильно, поскольку, на мой взгляд, он лучший полузащитник в мире, а также лучший игрок на текущий момент. У «Манчестер Сити» нет в составе кого-то похожего на него, что довольно заметно.

В любом случае эта команда наверняка вернётся. Думаю, они даже смогут побороться за победу в чемпионате, если проведут удачную серию матчей», — приводит слова Кахигао AS.

После 22 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 38 очков и занимает пятое место. Также на текущий момент «горожане» находятся в зоне вылета Лиги чемпионов.

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