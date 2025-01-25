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Луис Энрике рассказал, как принял решение о переходе в «Зенит»

Луис Энрике рассказал, как принял решение о переходе в «Зенит»
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Новоиспечённый нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос о своём переходе в санкт-петербургский клуб из «Ботафого».

— Расскажите, как принималось решение о переходе в петербургский клуб?
— Я отлично провёл 2024 год в «Ботафого» и, обсудив всё с семьёй, решил, что пришло время для переезда в «Зенит». Знал, что «Зенит» очень хочет, чтобы я приехал, хочет видеть меня в Петербурге, он ясно и чётко обозначил это. Само собой, это вызвало во мне взаимный интерес. Когда тобой настолько заинтересованы, ты готов отдать на поле все силы, чтобы показать наилучший результат, — приводит слова Энрике пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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