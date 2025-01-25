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Экс-тренер Тулкинбекова Крестинин объяснил интерес топ-клубов РПЛ к футболисту

Экс-тренер Тулкинбекова Крестинин объяснил интерес топ-клубов РПЛ к футболисту
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Александр Крестинин, бывший тренер защитника «Бунёдкора» Азизбека Тулкинбекова, объяснил интерес топ-клубов Российской Премьер-Лиги к футболисту. Ранее сообщалось, что за 17-летним игроком следят «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

«Азиз безусловно талантливый футболист. Он с раннего возраста играет за сборные Узбекистана разных возрастов. Тулкинбеков может сыграть на нескольких позициях, причём одинаково хорошо — он очень универсальный. Для тренеров это всегда очень удобно. У Азиза полный порядок с культурой паса, видением поля, характером. На самом деле растёт очень перспективный футболист для национальный сборной, через время это будет хорошее усиление. Интерес российских топ-клубов к Тулкинбекову точно не удивляет», — сказала Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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