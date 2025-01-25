Белорусский новичок «Порту» Мельниченко: команда мечты — «Ливерпуль», болею за них 10 лет

Новоиспечённый нападающий «Порту» Трофим Мельниченко рассказал, в какой команде мечтает оказаться в будущем.

— Если мечтать и воображать: команда твоей мечты?

— «Ливерпуль». Болею за них с 2015 года, — сказал Мельниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мельниченко перешёл в «Порту» в нынешнем январе. До этого белорусский футболист выступал в составе минского «Динамо». Действующее трудовое соглашение игрока с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.