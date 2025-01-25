Стало известно, на какой срок выбыл травмированный защитник «Баварии» Дэвис

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис может пропустить от четырёх до шести недель из-за травмы, полученной в выездном матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (0:3), который прошёл 22 января. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, травма футболиста оказалась серьёзней, чем считалось ранее. Защитнику диагностирован разрыв мышц левого подколенного сухожилия. Ранее утверждалось, что Дэвис получил растяжение и пропустит около двух недель. Участие защитника в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые начнутся в марте, также под вопросом.

В нынешнем сезоне Альфонсо Дэвис принял участие в 25 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил один гол. Он выступает в составе немецкого гранда с сезона-2018/2019.

На данный момент команда Венсана Компани лидирует в Бундеслиге с 45 очками. В Лиге чемпионов дела мюнхенской команды идут заметно хуже — 12 очков и 15-е место.