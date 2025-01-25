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Стало известно, когда может решиться судьба Бителло в «Динамо»

Стало известно, когда может решиться судьба Бителло в «Динамо»
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Будущее атакующего полузащитника Бителло в «Динамо» может определиться 5 или 6 февраля, когда состоится встреча агента футболиста с руководством московского клуба. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, эта встреча должна пройти на сборах бело-голубых, которые к тому моменту будут проходить в ОАЭ. По итогам данных переговоров может быть принято решение о дальнейшей судьбе Бителло в команде.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Динамо» готово обсудить будущее 25-летнего футболиста, однако требует его возвращения в команду. Бителло не прибыл на зимние сборы московского клуба. Сообщалось, что несколько предложений по полузащитнику сделал «Ботафого».

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