Экс-тренер «Бунёдкора»: в АПЛ Хусанову будет непросто, но это верх достижений

Бывший тренер «Бунёдкора» Александр Крестинин высказался о своём экс-футболисте Абдукодире Хусанове, который недавно присоединился к «Манчестер Сити».

«Хусанов — талант. «Манчестер Сити» простых футболистов не подписывает. Он доказал свою профпригодность и во Франции, и за национальную сборную. Абдукодир молодец, тут много говорить не нужно. Его переход в Англию — это большой прорыв и пример для всех в стране.

В АПЛ на первых порах непросто любому футболисту — конкуренция запредельная. Но если ты находишься в этой конкуренции в таком большом клубе, как «Манчестер Сити», это уже верх достижений», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.