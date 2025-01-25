Российский тренер объяснил возросший спрос на футболистов из Узбекистана в Европе

Экс-тренер «Бунёдкора» и «Локомотива» Ташкент Александр Крестинин объяснил возросший спрос на футболистов из Узбекистана в Европе.

«Азиз Тулкинбеков в более раннем возрасте начал проявлять себя в юношеских сборных. Но он, Файзуллаев и Хусаинов — три разных футболиста, их трудно сравнивать. Есть ещё один парень, который уехал в Испанию, — Лазизбек Мирзаев. Тоже очень талантливый.

«Я думаю, что тенденция развития узбекского футбола действительно есть. Если брать молодёжные сборные, Кубок Азии U20 был выигран Узбекистаном. Всегда выходили в четвертьфиналы и полуфиналы. Это говорит о том, что хорошо построена работа в академиях, школах. И, конечно, хорошие тренеры, которые правильно работают с молодыми футболистами», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.