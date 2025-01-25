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«Трабзонспор» намерен купить Карраскаля, если Бителло не покинет «Динамо» — Puskas Sports

«Трабзонспор» намерен купить Карраскаля, если Бителло не покинет «Динамо» — Puskas Sports
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«Трабзонспор» предпримет попытку приобрести атакующего полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля в случае, если хавбек Бителло останется в стане бело-голубых. Об этом сообщает Puskas Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство турецкого клуба внимательно следит за ситуацией с бразильским футболистом, который не прибыл на зимние сборы «Динамо».

Ранее в СМИ появлялись сведения, что московский клуб готов обсудить будущее Бителло, однако требует возвращения полузащитника в команду. Сообщалось, что несколько предложений по бразильскому футболисту сделал «Ботафого».

Карраскаль перешёл в «Динамо» летом 2023 года из ЦСКА. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год.

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