Канчельскис оценил правильность решения Чалова перейти в ПАОК

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис оценил решения некоторых российских футболистов перейти в зарубежные клубы. В частности, он отметил, что бывший нападающий ЦСКА Фёдор Чалов правильно поступил, что перешёл в греческий ПАОК. Канчельскис считает, что в России у футболистов нет возможности развиваться.

«Антон Миранчук поехал в слабую команду. А Чалов правильно сделал, что уехал в ПАОК. Оттуда у него больше шансов уехать в более серьёзный чемпионат. Так что они приняли правильное решение. Но только единицы наших игроков понимают, что в России нет возможности, чтобы развиваться. Поэтому они уезжают и правильно делают», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».