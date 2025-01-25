Луис Энрике рассказал, с кем из игроков «Зенита» он советовался перед своим переходом

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос, с кем из футболистов сине-бело-голубых он был знаком до своего перехода из «Ботафого», о котором было объявлено в понедельник, 20 января.

— В «Зените» немало бразильских футболистов. С кем из них вы знакомы ближе всего?

— С Нино, потому что мы играли с ним вместе (футболисты вместе выступали в составе «Флуминенсе» с 2020 по 2022 год. — Прим. «Чемпионата»). Так что лучше всего знаю его, но знаком и с другими — с Мантуаном и Венделом, например. С Нино у нас большая дружба, мы несколько лет выступали бок о бок.

— Советовались с ним перед переходом?

— Да-да, спрашивал его о «Зените», и он ответил, что это выдающийся клуб с невероятной инфраструктурой, что меня во всём поддержат и со всем помогут. Мы много чего обсудили, он рассказал столько хорошего, и это только повысило мой интерес, — приводит слова Энрике пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

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