Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заварзин назвал лучший клуб РПЛ по управлению финансами

Заварзин назвал лучший клуб РПЛ по управлению финансами
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин назвал самый финансово грамотный клуб Российской Премьер-Лиги. Он выделил «Краснодар», который функционирует за счёт частных денег известного предпринимателя Сергея Галицкого. Эксперт призвал поставить памятник президенту «быков» за его вклад в развитие клуба и города.

«Самый успешный клуб РПЛ с точки зрения управления финансами? Только «Краснодар». Потому что там – частные деньги, они их считают. И правильно делают. А эти все другие клубы, они их осваивают. А Галицкий считает свои деньги из собственного кармана. «Краснодар» – самый финансово грамотный клуб России? Безусловно, безусловно. Галицкому надо памятник ставить», — приводит слова Заварзина Vprognoze.

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Из свободных агентов можно собрать целую команду. Кто ещё вернётся в РПЛ?
Из свободных агентов можно собрать целую команду. Кто ещё вернётся в РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android