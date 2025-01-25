Заварзин назвал лучший клуб РПЛ по управлению финансами

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин назвал самый финансово грамотный клуб Российской Премьер-Лиги. Он выделил «Краснодар», который функционирует за счёт частных денег известного предпринимателя Сергея Галицкого. Эксперт призвал поставить памятник президенту «быков» за его вклад в развитие клуба и города.

«Самый успешный клуб РПЛ с точки зрения управления финансами? Только «Краснодар». Потому что там – частные деньги, они их считают. И правильно делают. А эти все другие клубы, они их осваивают. А Галицкий считает свои деньги из собственного кармана. «Краснодар» – самый финансово грамотный клуб России? Безусловно, безусловно. Галицкому надо памятник ставить», — приводит слова Заварзина Vprognoze.

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.