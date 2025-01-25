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Экс-тренер Хлусевича Тернавский высказался о возможном переходе игрока в «Динамо»

Экс-тренер Хлусевича Тернавский высказался о возможном переходе игрока в «Динамо»
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Российский тренер Владислав Тернавский, который работал с защитником «Спартака» Даниилом Хлусевичем в тульском «Арсенале», прокомментировал возможный переход 23-летнего футболиста в московское «Динамо».

«Хлусевич атакующий игрок. Станкович стал ставить его левым защитником, а там другая специфика. Это главная причина, почему Хлусевич стал меньше играть. Если не дают играть, надо искать другую команду. Если «Динамо» им интересуется, это хороший вариант», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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