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Кварацхелия попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Реймсом»

Кварацхелия попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Реймсом»
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Левый вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия попал в заявку на матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025 с «Реймсом». Встреча состоится в субботу, 25 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:05 по московскому времени.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Реймс
Реймс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, 17 января «ПСЖ» объявил о переходе Кварацхелии из итальянского «Наполи». Сумма трансфера составила € 70 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за «Наполи» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 85 млн.

Отметим, что российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов также находится в заявке на предстоящий матч.

После 18 туров турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 46 очков. «Реймс» находится на 13-й строчке, заработав 21 очко.

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