Кахигао — о неучастии клубов из России в еврокубках: в спорте не должно быть политики

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос о своём отношении к неучастию российских клубов в европейских турнирах.

«Без сомнения, это важное обстоятельство. Есть страны, которые не ведут переговоры с российскими клубами, что является препятствием, но ещё большим препятствием является невозможность играть в Европе.

Этого я не понимаю, потому что спорт не должен наказываться по политическим мотивам. Спортсмены не принимают политических решений. Очень несправедливо, что они не могут участвовать в соревнованиях по не зависящим от них причинам», — приводит слова Кахигао AS.

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