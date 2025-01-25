Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кахигао — о неучастии клубов из России в еврокубках: в спорте не должно быть политики

Кахигао — о неучастии клубов из России в еврокубках: в спорте не должно быть политики
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос о своём отношении к неучастию российских клубов в европейских турнирах.

«Без сомнения, это важное обстоятельство. Есть страны, которые не ведут переговоры с российскими клубами, что является препятствием, но ещё большим препятствием является невозможность играть в Европе.

Этого я не понимаю, потому что спорт не должен наказываться по политическим мотивам. Спортсмены не принимают политических решений. Очень несправедливо, что они не могут участвовать в соревнованиях по не зависящим от них причинам», — приводит слова Кахигао AS.

Материалы по теме
Кахигао поделился мнением о кризисе «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android