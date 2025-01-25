Экс-тренер Хлусевича Тернавский: сейчас Даниилу будет тяжело закрепиться в Европе

Российский тренер Владислав Тернавский, который работал с защитником «Спартака» Даниилом Хлусевичем в тульском «Арсенале», оценил перспективы футболиста уехать и заиграть в Европе.

— Хлусевич может уехать в Европу и заиграть?

— Он полгода не играл. Кондиции уже не те. Все люди хотят вершин. Но думаю, что сейчас в Европе Хлусевичу будет тяжело закрепиться, — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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