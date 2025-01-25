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Новичок «Зенита» Энрике заявил о готовности стать «королём» РПЛ

Новичок «Зенита» Энрике заявил о готовности стать «королём» РПЛ
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Новоиспечённый нападающий «Зенита» Луис Энрике заявил о намерении выкладываться на максимум, чтобы проявить себя в матчах Российской Премьер-Лиги.

— В профиле в соцсетях у вас указано «Король Америки». Готовы стать королём Российской Премьер-Лиги?
— Да, конечно! Буду работать на максимум для этого, буду делать всё, чтобы с божьей помощью ещё раз заслужить право носить это звание, но уже в отношении чемпионата России, — приводит слова Энрике пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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