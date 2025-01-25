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Гвардиола: в следующем сезоне «Манчестер Сити» вернётся, а пока мы выживаем

Гвардиола: в следующем сезоне «Манчестер Сити» вернётся, а пока мы выживаем
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в следующем сезоне его команда начнёт демонстрировать более высокие результаты, чем в нынешнем.

«Три месяца назад я почувствовал, что в этом сезоне мы будем страдать, так и случилось. Подобное произойдёт снова. Кто-то говорит: «После матча с «Ипсвич Таун» они вернулись». Или говорит: «После игры с «Лестером» они вернулись». Хочу ответить на это, что [команде] всё равно требуется время. В следующем сезоне мы действительно вернёмся. Сейчас вопрос состоит в том, чтобы выжить и квалифицироваться в Лигу чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Goal.

После 22 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 38 очков и занимает пятое место. Также на текущий момент «горожане» находятся в зоне вылета Лиги чемпионов.

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