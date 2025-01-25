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«Ливерпуль» — «Ипсвич Таун»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск

«Ливерпуль» — «Ипсвич Таун»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ипсвич Таун». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ипсвич Таун
Ипсвич
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Команда набрала 50 очков за 21 матч. «Ипсвич Таун» заработал 16 очков после 22 игр и располагается на 18-й строчке. В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Борнмутом» (1 февраля). «Ипсвич Таун» сыграет с «Саутгемптоном» (1 февраля).

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