«Ливерпуль» — «Ипсвич Таун»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ипсвич Таун». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Команда набрала 50 очков за 21 матч. «Ипсвич Таун» заработал 16 очков после 22 игр и располагается на 18-й строчке. В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Борнмутом» (1 февраля). «Ипсвич Таун» сыграет с «Саутгемптоном» (1 февраля).