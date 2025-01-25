Капитан «Балтики» спрогнозировал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Полузащитник «Балтики» Александр Осипов высказался о знаменитом российском хоккеисте Александре Овечкине. Он предсказал, когда нападающий «Вашингтон Кэпиталз» побьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ.

— В чем феномен Овечкина? У него большой вес перед сезоном, потом он скидывает, забивает...

— Видите, в этом и заключается его феномен — в возможности подготовить своё тело. Плюс он играет на своих сильных сторонах и очень здорово их использует. Очень надеюсь, что здоровье позволит ему доиграть до того момента, когда он побьёт рекорд Гретцки.

— Когда он его побьёт?

— Думаю, в следующем сезоне, — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 31 матче в регулярном чемпионате, где забил 22 гола и сделал 12 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1457 встреч, в которых он забил 875 голов и сделал 709 результативных передач при коэффициенте полезности «+60».

Отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 19 шайб.