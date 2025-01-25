«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Ашингтона (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 16 очков после 22 матчей. «Арсенал» заработал 44 очка за 22 тура и располагается на второй строчке. В следующем туре «Вулверхэмптон» сыграет с «Астон Виллой» (1 февраля). «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити» (2 февраля).