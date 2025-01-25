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Sport.es: «Барселона» готова платить Рашфорду € 6 млн, оклад игрока в «МЮ» — € 18 млн

Sport.es: «Барселона» готова платить Рашфорду € 6 млн, оклад игрока в «МЮ» — € 18 млн
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«Барселона» по-прежнему заинтересована в том, чтобы арендовать крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда до конца нынешнего сезона, однако каталонский клуб не готов полностью покрывать его заработную плату. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, оклад 27-летнего футболиста в английском клубе составляет € 18 млн. До конца нынешнего сезона Рашфорду необходимо выплатить около € 9 млн. В случае аренды нападающего «Барселона» готова заплатить ему € 6 млн. Предполагается, что оставшиеся € 3 млн должен покрыть «Манчестер Юнайтед».

Однако сине-гранатовым необходимо высвободить место в зарплатном фонде для этих € 6 млн. В «Барселоне» считают, что это можно сделать, отпустив из клуба защитников Эрика Гарсию и Андреаса Кристенсена.

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