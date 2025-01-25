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В «Зените» рассказали о методике восстановления футболистов после матчей

В «Зените» рассказали о методике восстановления футболистов после матчей
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Тренер «Зенита» по физической подготовке Альберто Наварро рассказал о методике восстановления футболистов после игровых дней. По словам специалиста, под каждого игрока подбирается персональная стратегия восстановления. Она может состоять из разных элементов, но в обязательном порядке присутствуют и классические процедуры.

«Очень важно следить за восстановлением спортсменов, особенно в дни после матчей. Поэтому, как правило, тренировки состоят из аэробной беговой нагрузки, а дальше уже в зависимости от индивидуальных потребностей каждого игрока — либо что-то из процедур, либо что-то из растяжки и физиотерапии — то есть массаж. Конечно же, не забываем про базовые восстановительные вещи, такие как правильный сон, питание, качественный отдых. Кому-то нужен лёд, кому-то — холодная вода. Всегда индивидуально подходим к каждой задаче, с каждым игроком понимаем, что конкретно ему нужно. Ну и обязательно добавляем классические восстановительные процедуры: беговую работу, лёгкую нагрузку, чтобы как можно более качественным было восстановление», — приводит слова Наварро официальный сайт сине-бело-голубых.

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