«Реал» считает, что слухи об интересе саудовцев к Винисиусу слишком преувеличены — Relevo

В мадридском «Реале» считают, что информация об интересе саудовских клубов к крайнему нападающему Винисиусу Жуниору чрезмерно преувеличена. Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, в стане «сливочных» убеждены, что минувший Суперкубок Испании, прошедший в Джидде, был идеальным местом для проведения саудовскими клубами переговоров с бразильским футболистом, однако их не было.

В «Реале» считают, что Винисиус останется в команде как минимум до окончания контракта в 2027 году, поскольку он всё больше принимает на себя лидерскую роль, а его авторитет в раздевалке растёт. Также 24-летний игрок по-прежнему желает выиграть «Золотой мяч», что тяжело сделать, выступая в Саудовской Аравии.

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