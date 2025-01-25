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Хавбек «Барселоны» Ольмо пропустит матч Ла Лиги с «Валенсией» из-за травмы — AS

Хавбек «Барселоны» Ольмо пропустит матч Ла Лиги с «Валенсией» из-за травмы — AS
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Хавбек каталонской «Барселоны» Даниэль Ольмо не тренируется с командой и пропустит матч 21-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» в воскресенье, 26 января, из-за травмы. Об этом сообщает AS.

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, футболист также может не появиться в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» в среду, 29 января. Планируется, что игрок окончательно восстановится к матчу с «Алавесом», который состоится 2 февраля. Отмечается, что в раздевалке к этой ситуации относятся с особым вниманием, учитывая его историю травм.

В нынешнем сезоне Ольмо сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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